Ligue 1: Coloriage pour adultes, méditation... Comment Strasbourg peut bosser sa «concentration»?

Racing club de Strasbourg: Comment travaille-t-on la concentration? — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Strasbourg, coach et joueurs évoquent souvent des problèmes de concentration, ayant coûté plusieurs points au promu alsacien dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1.

Comment travaille-t-on la concentration? Elements de réponse avec une sophrologue, une psychologue et le coach avant le déplacement à Angers.

Un « manque de concentration » qui était resté « en travers de la gorge » du coach du Racing, Thierry Laurey, à Lille, idem à Caen, « deux minutes d’égarement » à Toulouse voire un manque de re-concentration contre Metz. A Strasbourg, le sujet revient souvent sur la table comme après le nul contre la lanterne rouge avec le défenseur Pablo Martinez :

Ce sont des erreurs qui nous coûtent pas mal de points. On s’était dit qu’il fallait gommer ça et on n’y arrive toujours pas, c’est lassant »

Comment travaille-t-on la concentration ? Elements de réponse avant le déplacement de Strasbourg à Angers samedi (20 heures).

Sandra Holtz, sophrologue et psychologue du sport au centre médico-sportif Meinau

Pour la préparatrice mentale, c’est sûr : « On est toujours concentré sur quelque chose, la question est de savoir sur quoi ». Il s’agit d’abord de faire un diagnostic : « Le joueur est-il stressé ? A-t-il peur de mal faire, craignant la réaction des gens ? Est-il préoccupé par ses soucis personnels ? Se concentre-t-il sur les mauvaises informations du match ou est-il obnubilé par le résultat du match ? Il faut regarder ce qui coince et travailler à le laisser derrière soi. »

Pour cela, Sandra Holtz a « deux, trois outils pour ramener le joueur dans l’instant présent » : « Ressentir l’appui de ses pieds au sol, regarder le ballon, entendre le bruit des encouragements, la respiration… Ce sont des choses simples qui permettent d’être là. C’est la méditation de pleine conscience dont on entend de plus en plus parler.

Le travail est toujours individuel. Chacun doit expérimenter le panel d’exercices pour voir celui qui convient. Mais il faut accompagner le sportif à faire le transfert de la méthode en situation, dans la réalité de l’entraînement, de la compétition. »

Céline Clément, professeure en psychologie et en sciences de l’éducation à l’université de Strasbourg

Première chose pour « maintenir une attention soutenue » : « Dormir ! L’état physiologique va favoriser ou pas la capacité d’attention ». Une fois réveillé, il faut « apprendre à mettre de côté les stimulations extérieures » : lorsqu’on est sur le terrain, « ignorer ce qui est périphérique à la tâche, faire abstraction de l’énergumène qui t’insulte par exemple ». Capacité apprise déjà aux plus jeunes lors de séances de pédopsychiatrie, avec du coloriage ou des jeux. « Il y a des stratégies différentes. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas de télévision allumée à côté ou de bruit. Chez les adultes, le coloriage pour adulte a davantage un côté détente, défatigant pour évacuer le flot de pensées ».

Parce que se concentrer est « un effort qui demande de l’énergie », il nécessite un vrai entraînement. « Aux adultes, on demande parfois des choses qui paraissent insurmontables, et qui le sont si on n’est pas habitué à réaliser cette tâche », poursuit Céline Clément. Elle conseille alors de découper l’effort, quitte à trouver un petit truc pour se recentrer en cours de route : « Prendre sa bouteille d’eau, faire un étirement ou oraliser son activité en disant “Bon maintenant, je fais ça” ». Avant de rappeler que « dire "concentre-toi" n’a pas de sens si on n’explique pas ce que l’on entend par cela ».

Thierry Laurey, coach du Racing

La question a donc été posée à celui qui donne les consignes : « Quand je dis "concentration", c’est la lecture du jeu, l’anticipation, la rigueur, faire le geste juste au bon moment. Et quand on a la faculté à faire ça, on n’a pas besoin d’être un grand joueur, de courir très vite, de sauter très haut, de faire des retournés acrobatiques. Pour moi les maîtres là-dedans, ce sont les Italiens. Parce que dès leur plus jeune âge, on leur inculque ça. »

Et pour les autres ? « Ça se travaille mais c’est très difficile parce que c’est un truc que vous avez en vous ou pas. Ça dépend aussi de votre parcours : si vous avez été dans un centre de formation et qu’on vous a tanné le cuir avec ça, c’est plus facile. »