Football: «Cette victoire, elle est pour toi...» Guingamp rend hommage à Baptiste, jeune footballeur décédé

DRAME « On se rend compte que le foot est parfois secondaire », a lâché Antoine Kombouaré…

Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Guingamp (illustration). — F. Tanneau / AFP

L’En Avant Guingamp frappé par la tragédie. « Tout le club porte le deuil » : les mots sont du speaker de Roudourou, ce dimanche. Le match Guingamp-Bordeaux, en Ligue 1, a permis au club de rendre un dernier hommage à Baptiste Le Foll, jeune garçon de 12 ans en préformation à l’EAG. Il est mort dans son sommeil, dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Nos pensées vont vers toi, Baptiste » : les supporters ont déployé une banderole et respecté une émouvante minute de silence. Les joueurs de l’En Avant, emmenés par Jimmy Briand, portaient à l’échauffement un tee-shirt pour rendre hommage au petit garçon, dont les obsèques auront lieu ce mardi après-midi, selon Ouest-France.

👼🏼❤️ elle est pour toi cette victoire .. #baptiste pic.twitter.com/aSF4B8bVve — nico benezet (@NicolasBenezet) April 1, 2018

Cette victoire, elle est pour toi Baptiste ! ❤ pic.twitter.com/bwsaqvF5I3 — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) April 1, 2018

« C’est un drame terrible, c’est là qu’on se rend compte que le foot est parfois secondaire », a lâché l’entraîneur Guingampais, Antoine Kombouaré. Son équipe a battu Bordeaux 2-1 et a mis fin à une série de six matchs sans victoire. « Cette victoire, elle est pour toi Baptiste », commentaient sur Twitter le community manager de Guingamp et le milieu de terrain Nicolas Benezet​.