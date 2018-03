Ligue des champions: Pourquoi l'OL va encore être sacré malgré sa faible avance contre le Barça en quart

Les Lyonnaises ont été couronnées pour la quatrième fois de leur histoire sur la scène européenne, le 1er juin 2017 à Cardiff contre le PSG. — Filippo MONTEFORTE / AFP

La semaine passée, l’OL a signé contre le Barça (2-1) son 25e succès en autant de rencontres officielles cette saison.

Nettement dominée, l’équipe catalane conserve pourtant toutes ses chances de réaliser un exploit lors du quart de finale retour de Ligue des champions, ce mercredi (19 heures) face à Lyon.

Pour 20 Minutes, l’OL va non seulement éliminer le Barça mais aussi soulever sa troisième Ligue des champions consécutive dans deux mois.

Pour la première fois depuis trois ans, les Lyonnaises n’entameront pas un match retour couperet de Ligue des champions dans un fauteuil, ce mercredi (19 heures) à Barcelone. Mais si le but de Patricia Guijarro a pendant de longues minutes glacé le Parc OL jeudi dernier, lors du quart de finale aller (2-1), les partenaires de Wendie Renard ont tout ce qu’il faut pour soulever une troisième Coupe d’Europe consécutive, le 24 mai à Kiev.

#BarçaOL 📺 Revivez les deux buts lyonnais du match aller !

Deuxième épisode des quarts de finale de l'@UWCL ce soir à 19h ! 🔴🔵 pic.twitter.com/Wd77gnwWYk — Olympique Lyonnais (@OL) March 28, 2018

Inconcevable qu’elles ne marquent pas. Sur ses 25 victoires en autant de matchs officiels cette saison, l’OL a tout de même inscrit 157 buts, soit 6,3 buts en moyenne par match. Autant dire qu’aucune équipe européenne ne présente une puissance de feu comparable au trio Marozsan-Le Sommer-Hegerberg. A elle seule, l’attaquante norvégienne a déjà scoré à 14 reprises depuis octobre dans l’épreuve reine, égalant du même coup un record dès les quarts de finale.

« Dans la tête, nous sommes prêtes pour attaquer le match retour de manière très offensive », soulignait-elle jeudi soir. A voir les 22 tirs et la dizaine d’occasions franches (dont deux tentatives sur les montants) vendangés au Parc OL, on ne se fait guère de souci.

#Stats @AdaStolsmo égale le record de buts sur une saison en Ligue des Championnes ⚡ #UWCL pic.twitter.com/wejApkXFpT — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) March 26, 2018

Des machines à tout renverser. Depuis 2007, les Lyonnaises collectionnent 11 titres de championnes de France, 7 Coupes de France et 4 Ligues des champions. Ce groupe garde ses taulières à travers le temps et son appétit est sans fin. Même dans le dur comme lors des deux dernières finales européennes, l’OL a arraché le sacre aux tirs au but contre Wolfsburg et le PSG.

Lyon-Barça: Pour Patrice Lair, l'OL est «un rouleau compresseur intouchable», même en Ligue des champions https://t.co/zwwDocJXdn pic.twitter.com/yJcKVpIBoN — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) March 22, 2018

Une touche de fraîcheur. L’arrivée de Reynald Pedros l’été dernier a donné un coup de peps à un effectif tirant un peu la langue après sept saisons partagées entre Patrice Lair et Gérard Prêcheur. Une joueuse comme Kheira Hamraoui en a profité pour se relancer. Elle compte bien tenir pour la première fois de sa carrière un rôle majeur dans la conquête d’une Ligue des champions, tout comme Delphine Cascarino ou encore les recrues Lucy Bronze et Shanice van de Sanden. Il semble presque impensable d’imaginer une équipe ayant autant de certitudes, stopper net sa marche en avant en Catalogne.