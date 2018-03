Après le décès brutal de Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel où résidait l’équipe de la Viola, l’information selon laquelle le club aurait décidé d’honorer de manière posthume la prolongation de contrat du joueur circule dans les médias italiens et sur les réseaux sociaux. Pour autant, le club italien n’a pas communiqué là-dessus de manière officielle, et ce même s’il semble au moins certains que les dirigeants florentins ont décidé de verser ses salaires à sa famille.

Les dirigeants du club ont décidé de renouveller le contrat de Davide Astori et donc de verser le salaire à sa femme Francesca et à sa fille Vittoria.

Et si la Fiorentina préfère pour le moment garder le silence, demandant, « encore sous le choc de ce moment dramatique, le silence et le respect, de la part de tous », le président du Comité olympique italien (Coni) Giovanni Malago. « La Fiorentina a renouvelé le contrat d’Astori. Les salaires iront à sa famille, à sa compagne et à sa fille », a déclaré Malago à l’issue d’une réunion de la Ligue italienne de football, actuellement sous tutelle du Coni. Malago a qualifié de « très beau geste » la décision de la famille Della Valle, propriétaire de la Fiorentina.

A.L.G. avec AFP