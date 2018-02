Froid polaire (6°C!) en Ligue des champions africaine: Une équipe congolaise prend 9 buts et simule des blessures pour ne pas continuer

(Illustration) Bernard Casoni a halluciné en Ligue des champions africaine. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Les Congolais ont eu froid. Normal, il faisait 6°C. Insolite, vous trouvez ? C’est pourtant l’étrange et fraîche histoire qu’a vécue le club de l’AS Otöho Oyo en tour préliminaire de Ligue des champions africaine à Alger, face au Mouloudia de Bernard Casoni. On vous refait le match.

Les Algériens avaient souffert au match aller au Congo et s’étaient inclinés 2 à 0. RAV au retour : les hommes de Casoni ont gagné 9 à 0. En cause ? Le froid selon le coach algérois, Bernard Casoni. « Les Congolais n’étaient plus que six. Ils avaient très froid (il faisait pourtant autour de 6°C), il y avait du vent et de la pluie. Certains semblaient simuler des blessures pour ne pas rester sur le terrain. Jusqu’à 4-0, ils jouaient encore pour refaire leur retard, mais, après, ils ont complètement lâché. Je n’avais encore jamais vu ça », rapporte L’Equipe ce vendredi.

#CAFCL

Le Mouloudia qualifié après le retrait de 4 joueurs de l'équipe adverse à la 86 ème minute

Le score était de MCA 9 - 0 ASO 🙌👏🇩🇿 pic.twitter.com/EhDoND1wwd — selma 🇩🇿 (@letifi_salma) February 21, 2018

D’ailleurs, le match a été arrêté à la 87e, faute de joueurs. Fantastique scénario de fiction.

Les Algérois, eux, sont déjà tournés vers le tour suivant, où ils affronteront le MFM FC Lagos.