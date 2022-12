Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Un Français sur trois a tenu son boycott, gros dispositif de sécurité en vue… Suivez la journée de vendredi avec nous…

Les fans de l’équipe de France seront encore en infériorité numérique face à leurs adversaires, dimanche en finale du Mondial. Dans l’antre de Lusail et ses 89.000 places, 6.000 au minimum devraient être occupées par des hommes en bleu, selon L’Equipe . C’est mieux que lors des tours précédents (4.000 puis 3.000). et ça pourrait encore grimper. Le tarif pour se rendre aller-retour au Qatar, hors billet d’entrée, est de l’ordre de 1.600 euros.

Comme souvent, une opposition étaiet organisée au lendemain du match pour les Bleus qui n'avaient pas joué (ou n'étaient pas entrés) mercredi contre le Maroc. Jeudi, treize joueurs ont donc participé à une opposition d’une heure contre Al Markhiya (D1 qatarienne). Ils se sont imposés 4-0 avec des buts de Marcus Thuram (qui a donc enchaîné) en première période et au début de la seconde, d’Eduardo Camavinga et de Jordan Veretout.

Comme tous les matins, notre envoyé spécial Aymeric nous donne des nouvelles de l'équipe de France. Et elles sont plutôt bonnes pour Rabiot et Upamecano, moins pour Coman...

Quelque 12.800 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi en France pour assurer la sécurité des festivités entourant la petite finale du Mondial et 14.000 dimanche pour la finale, ont annoncé vendredi des responsables des forces de l'ordre, à Paris. Le dispositif, présenté au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la préfecture de police de Paris, est plus important que celui déployé pour la demi-finale remportée par la France face au Maroc (10.000 membres des forces de l'ordre). Samedi, comme lors de la demi-finale, les Champs-Elysées resteront ouverts à la circulation. Pas dimanche. Pour la finale, ils seront entièrement piétonnisés.

Vous vous souvenez de tous les appels au boycott avant le Mondial ? Depuis, les Bleus ont enchaîné les performances et... les Français ont craqué ! Sur les six sur dix qui avaient promis de ne pas regarder un match, 19% ont craqué ! Ils indiquent, dans le dernier baromètre Odoxa pour RTL et Orange de ce vendredi , avoir changé d'avis depuis le début de la Coupe du monde. A l'arrivée, le boycott total a été suivi par 37% des Français, en gros un sur trois.