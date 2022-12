Déjà rentré en Espagne après l’élimination de son équipe dès les 8e de finale, Luis Enrique a fait un petit tour par le studio du célèbre streamer Ibai Llanos lundi soir pour parler du parcours de son échec à la tête de la Roja dans cette Coupe du monde. Le désormais ex-sélectionneur a reconnu à demi-mot quelques erreurs, notamment dans le choix d’un ou deux joueurs de sa liste, mais pour le reste il continue de penser que son approche était la bonne, comme on peut le lire sur la retranscription qu’en a faite Marca.

« J’ai l’impression que nous avons raté une très bonne occasion. Quand je regarde les demi-finalistes, je ne vois personne meilleur que nous », a-t-il notamment estimé lors de cette conversation qui a réuni jusqu’à 50.000 personnes par moments. Et tant pis si son équipe s’est montrée désespérément inoffensive pendant 120 minutes contre le Maroc avec un jeu de passes pour le moins stéréotypé.

« Que l’Argentine gagne, pour Messi »

« On a toujours eu ce discours en équipe nationale, qu’on ne marque pas assez. Mais je pense qu’on a montré qu’on savait marquer, a-t-il ajouté, référence sûrement au 7-0 contre le Costa Rica. Si vous me dites que Haaland est Espagnol ou que nous pouvons nationaliser Agüero, alors on me verrait sûrement autrement. »

Pour la suite de la compétition, Luis Enrique a indiqué qu’il ne voulait pas la même finale qu’en 2018 (France-Croatie), et qu’il avait une petite préférence pour l’Argentine. « J’aimerais que l’Argentine gagne le Mondial, pour Lionel Messi. Il le mérite, pour ce que ça signifie pour lui et pour tout ce qu’il a donné au football », a estimé le coach, qui a eu l’Argentin sous ses ordres au Barça.

Désormais, il s’attend à devoir vivre la fin de saison en tant qu’observateur, avant d’espérer retrouver un banc l’été prochain. Il a assuré qu’il n’avait pas reçu d’offre de la part de l’Atlético de Madrid, où son nom est revenu ces derniers jours. « Il faut déjà qu’ils veuillent de moi et qu’ils me fassent une offre. Sans offre, je ne peux rien décider et je n’ai rien reçu pour l’instant », a-t-il commenté.