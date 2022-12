Bon sang que ce fut long… Mais on y est, c’est le grand jour, celui où l’on terrasse ces Anglais un peu trop sûrs d’eux (ou celui où on rentre par le premier vol Doha-Paris CDG). Mais puisqu’il faut encore patienter quelques heures, plongeons-nous rapidement dans l’actualité des Bleus.









Le Sun lance les hostilités en plein Paris

Et l’actualité des Bleus passe d’abord par Paris, où d’étranges panneaux publicitaires ont fait leur apparition dans la soirée de vendredi. Financée par le tabloïd anglais The Sun, on y voit les têtes des joueurs anglais trônant fièrement dans les rues de la capitale, à des endroits stratégiques comme près de la Tour Eiffel. Mention spéciale pour ce « Allez les Rosbifs », tellement second degré. But do you know the karma, guys ?





Inglês é um bicho muito esquisito. O The Sun pagou para colocar propaganda em Paris para provocar os franceses, só que é tão ridículo que provavelmente estão rindo da cara deles. pic.twitter.com/APBDBM1cko — 🇲🇦🇧🇷 Camila | جميلة 🪬 (@camila_najma) December 9, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Lloris laisse les médias anglais parler

Ciblé par les médias anglais comme le point faible de l’équipe de France, Hugo Lloris n’a pas voulu entrer dans le petit jeu de la polémique. Interrogé à ce sujet en conférence de presse vendredi, le capitaine des Bleus - qui deviendra samedi le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France - le gardien des Spurs connaît trop les tabloïds anglais pour leur accorder trop d’importance. « Je ne vais pas régler mes comptes en conférence de presse. Le plus important, ça reste le terrain. En quarts de finale de Coupe du monde, on n’a pas besoin d’une motivation qui vient de l’extérieur. Ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain », a-t-il sobrement répondu.

Le même XI que face à la Pologne

Sans surprise, Didier Deschamps va reconduire son équipe type samedi soir. Aucun bobo n’a été à signaler. Si l’état de forme de Kylian Mbappé, absent mardi de l’entraînement collectif, a pu vaguement exciter nos confrères d’Outre-Manche, le Parisien sera bien présent au coup d’envoi de ce quart de finale. Selon Lloris, le buteur tricolore est apparu « détaché, souriant, focus sur ce match à l’image de ce qu’il dégage depuis le début de la compétition ». Il n’y a plus qu’à.

Le programme du jour

Repos, réveil musculaire, mise en jambes, collation, sieste et départ pour le stade Al Bayt perdu dans le désert qatari, rien que de très classique un jour de match. A noter qu’on prendra le live assez tôt sur notre site histoire de se mettre dans le bain et de faire monter la sauce.