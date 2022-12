Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La presse britannique a dégotté le Kylian Mbappé anglais… Suivez la journée de vendredi avec nous

08h25 : L’Angleterre tient son propre Kylian Mbappé

Superbe découverte du Sun : le tabloïd anglais a découvert le « vrai » Kylian Mbappé, qui « supporte l’Angleterre ». L’histoire est croquignolesque : ce « Kyky »-là est également né à Paris, il y a 16 ans, mais il vit outre-Manche avec son père depuis sa plus tendre enfance. Tenez-vous bien : l’arrière gauche au club de Friar Lane & Epworth FC, dans la banlieue de Leicester, est le cousin du joueur du PSG. Très précisément, son père et le père de l’attaquant bleu sont cousins germains. « Mon père et la famille supportent tous la France mais moi, je soutiens l’Angleterre. Tous mes amis sont fous des Three Lions. Pour être honnête, je suis plus anglais que français à présent. » Vivement la rencontre devant les caméras.





#TLS | Alors que le match @equipedefrance – @England arrive à grands pas, la presse mondiale se focalise sur notre Kylian Mbappé.



#TLS | Alors que le match @equipedefrance – @England arrive à grands pas, la presse mondiale se focalise sur notre Kylian Mbappé.

Le journal britannique The Sun a réussi à trouver l'homonyme parfait de l'attaquant du PSG ! 🇫🇷 ⚡🇬🇧#ToutLeSport pic.twitter.com/cuu9uNYFdC — francetvsport (@francetvsport) December 8, 2022