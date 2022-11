Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Les Bleus accusés d’être des « pleutres »… Dernier round pour le premier tour… Suivez la journée avec nous…

Et Edinson Cavani, capitaine sorti en cours de match ? Interrogé sur une situation qui sent le putois mal lavé, l’ancien Parisien a subtilement répondu en zone mixte : « ça, il faut le demander à Alonso ». « Il peut parler plus tactiquement de ce qui peut se passer, c’est du foot, parfois ça marche et d’autres non. » Là, on dirait que ça ne marche pas très bien.

08h00 : Salut les Minutos ! Vous avez déjà pris un petit café ? Reprenez-en un car la journée va (encore) être riche. Ce mardi va marquer le début de la fin du premier tour de ce Mondial. Avec quatre matchs au programme, on a l’habitude, mais cette fois deux par deux. A 16 heures, place au groupe A. Le Sénégal peut encore se qualifier avec une perf' contre l’Équateur quand les Pays-Bas devront juste assurer face au Qatar. A 20 heures, choc so british entre les Anglais (qui sont presque qualifiés) et leurs voisins gallois. Pendant ce temps-là, on aura forcément un œil sur Iran-Etats-Unis… Ce soir, quatre sélections rentreront chez elles et quatre autres se projetteront sur les huitièmes de finale. Restez avec nous, on suivra tout ce qu’il faut savoir, sur et hors du terrain, toute la journée.