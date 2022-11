Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La FFF soutient Eduardo Camavinga, victime d'attaques racistes… Suivez la journée de jeudi

8h00 : Salut la grande minutos, J-4 avant le premier match, on monte en pression à Doha où les Bleus vont s'entraîner pour la première fois !

Vous le sentez ce petit picotement dans la colonne vertébrale à l'approche d'une grande compétition ? Pas du tout, nous non plus. Mais on compte sur la première sortie des Bleus en terre qatarie pour nous exciter un peu et nous faire rentrer dans cette coupe du monde. Ce sera en fin d'après-midi au stade Jassim Bin Hamad, et on en saura peut-être un peu plus sur l'état physique de Benzema, qui n'a plus participé à une séance complète depuis des semaines. Avant ça, toutes les infos de la journées, mêmes les moins croustillantes, seront dans ce live et nulle part ailleurs !