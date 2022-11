Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Kolo Muani appelé pour remplacer Nkunku ? Suivez la journée de mercredi avec nous

8 heures : Bienvenue dans ce premier live consacré à la Coupe du monde au Qatar

Evidemment, entre polémiques en cascade et date saugrenue, on ne peut pas dire qu’on sent la ferveur monter avant le début du Mondial, dimanche (et oui, déjà). Mais vous pouvez compter sur 20 Minutes pour vous aider à entrer tout gentiment dans la compétition.

» Rendez-vous toute la journée pour ne rien rater de ce qui se trame du côté de Doha et de ses environs