Le vote du peuple rejoint celui du souverain. Vous avez été 7.000 lecteurs à soumettre votre liste pour la Coupe du monde 2022, et le résultat final ressemble pas mal au groupe de joueurs élus par Didier Deschamps pour la défense du titre, au Qatar. Parmi les choix forts, vous n’avez pas hésité à choisir Olivier Giroud en attaque et à rappeler Steve Mandanda côté gardiens. Derrière Hugo Lloris, vous avez aussi choisi Mike Maignan, ce qu’aurait fait toute personne saine d’esprit qui n’a pas accès aux derniers bulletins médicaux du Milan AC. En attaque, vous avez visé juste à 100 %. En revanche, la ligne de défense est celle qui comporte le plus d’erreurs (deux).









Votre liste des 25 (par ordre de popularité à chaque ligne)

Gardiens : Lloris, Maignan, Mandanda

Défenseurs : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Varane, Pavard, Kimpembe, Koundé, Clauss, Saliba, Digne

Milieux : Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Lemar

Attaquants : Mbappé, Benzema, Giroud, Griezmann, Ousmane Dembélé, Nkunku, Coman

Les joueurs les plus populaires

1) Kylian Mbappé : 6.755 votes

2) Hugo Lloris : 6.748 votes

3) Lucas Hernandez : 6.654 votes

4) Karim Benzema : 6.549 votes

5) Olivier Giroud : 6.452 votes

Mais aussi...

Jordan Veretout, sélectionné par Didier Deschamps, n'a été que votre 8e choix (1189 voix). Devant lui, on retrouve même Corentin Tolisso (1469 voix). En défense, Ibrahima Konaté recueille 1238 votes et ne pointe qu'à la 14e place dans la hiérarchie des défenseurs. Enfin, en attaque, le fossé est abyssal entre Kingsley Coman, dernier joueur offensif de votre liste (3.568 voix) et Wissam Ben Yedder, premier attaquant non-convoqué (seulement 513 voix).