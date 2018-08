Maîtres du monde: La France passe en tête du classement Fifa (juste devant la Belgique)

Maîtres du mooooonde — Martin Meissner/AP/SIPA

Faites de la place pour les nouveaux maîtres du monde : l’équipe de France, vainqueure de la Coupe du monde 2018 il y a tout juste un mois et un jour, règne désormais un peu plus sur la planète football. Les ouailles de Didier Deschamps peuvent se vanter de dominer le classement Fifa​, dont la dernière mise à jour vient d’être effectuée.

Les Bleus précèdent de 100 petits points la Belgique, troisième du Mondial et déjà très bien classée avant l’épreuve (+1 place) et la Croatie, finaliste et auteure d’un grand bond au classement (+16 places). Pas mal, mais la plus grande progression est à mettre à l’actif de la Russie, quart de finaliste à domicile. Le pays hôte a gagné 21 rangs mais ne pointe qu’à la 49 place. C’est ce qu’on appelle partir de loin.