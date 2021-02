Mondiaux de biathlon : Davidova championne du monde de l'individuel, les Françaises décevantes... Revivez l’individuel avec nous

Salut les biathlix ! On repart pour un tour à Pokljuka, où il ne reste plus que cinq jours de Mondiaux. Profitons donc de chaque seconde qui passe. Aujourd’hui, ça risque d’être la régalade. Les femmes s’attaquent à l’épreuve la plus difficile qui soit, l’individuel. Epreuve deux fois plus longue qu’un sprint ou chaque erreur sur le pas de tir n’est pas sanctionné d’un tour de pénalité mais d’une minute en plus sur le chrono final. Une épreuve qui couronnera donc les plus habiles carabine en main. Attendez-vous à voir des tirs prudents, des pauses entre chaque balle et des grimaces à chaque tir raté. Et, on l’espère, une Française sur le podium.

>> Rendez-vous à 12h pour le début de ce live