Biathlon EN DIRECT : Un Français pour enrayer la machine norvégienne? Suivez le premier sprint de 2021

Salut les biathlix ! On vous avait manqué ? C’est réciproque. La saison de biathlon reprend après les fêtes et pas n’importe où : à Oberhof ! Bon, évidemment, à huis clos, ça ne change pas grand-chose mais ça reste une étape clé de la Coupe du monde. On espère que nos Français seront à la hauteur de l’événement, notamment en sprint où, pour le moment, les Norvégiens sont tout simplement injouables. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin ou Fabien Claude réussiront-ils à remettre en cause cette hiérarchie ? Johannes Boe a-t-il digéré les fêtes ? La Norvège nous a-t-elle pondu un nouveau champion en deux semaines ? Autant de questions que l’on se pose avant cette reprise.

>> Départ du dossard 1 à 14h15