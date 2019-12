Biathlon EN DIRECT: QFM contre Johannes... Duel de favoris au sommet de la poursuite... Suivez la course avec nous...

Salut les biathlix, Noël approche et le week-end de biathlon continue au Grand-Bornand, avec la course de prédilection d’un Martin Fourcade que l’on espère retrouvé : la poursuite. Mes coureurs s’élanceront derrière Benedict Doll qui avait remporté le sprint avec un peu moins de dix secondes d’avance sur Johannes Boe. Premier Français à s’élancer, QFM aura la chance de partir dans les skis de la fusée norvégienne. Desthieux (+36") et Fourcade (+46") partiront plus loin, mais ils skient vite. Surtout le multiple champion du monde, meilleur Français sur les skis jeudi. Il s’agira donc d’être meilleur sur le pas de tir, Martin. On y croit.

>> Rendez-vous à 13h pour le départ