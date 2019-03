Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Le titre pour l’Italien Wierer… Les Françaises Aymonier et Braisaz loin, très loin sur cette mass-start

On est toujours (!) là ! Eh oui malgré les déceptions qui s’enchaînent dans ces mondiaux de biathlon, 20 Minutes ne vous lâche pas. Ce n’est pas notre style ! Finalement, c’est souvent quand on y croit le moins que les bonnes surprises arrivent. Faisons confiance aux filles. La mass-start, c’est la course la plus folle alors pourquoi pas ? Rendez-vous à 13h15 pour suivre ça !