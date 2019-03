Mondiaux de biathlon EN DIRECT: Les Françaises font grises mines cette saison... Suivez l'individuel dames en live

15h25 : La première à partir, c'est Iryna Kryuko. Suivront ensuite Yulia Zhurakov et Julia Schwaiger. La première Française à s'élancer, ce sera Julia Simon à 15h34. Anais Chevalier partira deux minutes plus tard. Et Célia Aymonier à 15h51, juste avant Dorothea Wierer. Leadeuse de la Coupe du monde, Lisa Vittozzi partira à 15h58. Dernier départ français, celui de Justine Braisaz à 16h05.