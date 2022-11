Ses débuts sont prévus la semaine prochaine. Loin du Staples Center, où il évoluait avec les Los Angeles Lakers, Dwight Howard va disputer son premier match avec les Taoyuan Leopards, dans le championnat taïwanais. « Je suis très excité. J’ai hâte d’atterrir à Taïwan et de commencer à jouer, a déclaré Howard dans une vidéo publiée sur la page Facebook de sa nouvelle équipe. J’ai hâte de voir les fans, de manger la nourriture et de passer le meilleur moment de ma vie, et de ramener le championnat pour la ville de Taoyuan. »

Howard a été huit fois All-Star au cours de ses 18 saisons dans la NBA et il a remporté un titre avec les Los Angeles Lakers lors de la saison 2019-2020, marquée par la pandémie. Il était agent libre après avoir joué pour les Lakers lors de la saison 2021-2022 : il a tourné en moyenne à 6,2 points et 5,9 rebonds par match avec la franchise de Los Angeles.









Les Léopards de Taoyuan, dans le nord de Taïwan, tiendront une conférence de presse samedi pour présenter officiellement Howard avant ses débuts programmés le week-end suivant, a indiqué l’équipe sur Facebook. « Nous espérons qu’il pourra transmettre son expérience, sa mentalité et ses compétences aux jeunes joueurs de l’équipe et aider notre équipe à remporter le championnat de cette année », a indiqué la direction du club taïwanais.