RC Strasbourg - OM EN DIRECT : Kaboré met l'OM à l'abri, le Racing n'y est pas

: Hello les gens, comment va ? Ça vous dit un enchaînement PSG-Troyes (17 heures) puis Strasbourg-OM (21 heures) avec nous aujourd’hui ? On sera sans faute par là en tout cas pour vivre ces deux rencontres. Le déplacement en Alsace paraît déjà être un tournant en tout cas pour l’Olympique de Marseille tant le mois d’octobre a montré la fragilité, ainsi que la malchance actuelle de l’équipe d’Igor Tudor. Deuxième serein et sûr de sa force fin septembre, l’OM a en effet enchaîné accident incompréhensible contre Ajaccio (1-2), défaite sans démériter au Parc des Princes (1-0), puis revers cruel cours le cours du jeu samedi dernier face à Lens (0-1). Autant dire que la bande à Valentin Rongier (désormais 5e) doit se méfier de ne pas lâcher prise avant la trêve de la Coupe du monde qatarie. Car après Strasbourg, outre la « finale » de C1 contre Tottenham, l’OM va se coltiner l’OL et Monaco en Ligue 1. Pour le moins costaud ce menu, non ? Allez, en attendant, on va vous faire vivre cet alléchant RCS-OM ce soir.

>> Rendez-vous à partir de 20h30 pour commenter les compos, et coup d’envoi à 21 heures dans la grosse ambiance de la Meinau.