Mercato EN DIRECT : L’OM prêt à vendre Milik, Manchester United prend une claque… Suivez le live avec nous

Et toujours des infos de As … Les Matelassiers auraient aussi recalé Manchester United qui offrait 40 millions pour son attaquant brésilien Cuhna et la même somme pour Alvaro Morata, redoutable en ce début de saison. L’avant-centre espagnol aurait été aussi approché par la Juve. Etonnant, vu que Morata a déjà passé quatre saisons à Turin (2014-2016 ; 2020-2022), les deux dernières sous la forme d’un prêt par l’Atlético, avec une option d’achat de 35 millions non levée… Va comprendre Charles.

Manchester United a des résultats déplorables mais de l’argent. Et avec cet argent, les Diables Rouges auraient aimé attirer João Félix, selon le quotidien espagnol As . Mais l’Atlético Madrid a refusé les 130 millions proposés par la légende décatie du foot anglais pour son attaquant portugais. Et renvoyé d’éventuels acheteurs à la clause qui figure sans le contrat de ce dernier : 350 millions…

Bon, on en convient, c’est un peu putassier comme titre (c’est la période qui veut ça aussi). Mais selon L'Equipe , l’OM est prêt à laisser partir son bombardier polonais Arkadiusz Milik. Enfin, si un club veut bien lâcher 20 millions d’euros en échange… Il a été question de la Juve et du Borussia Dortmund, sans suite, et Valence n’a pas les reins assez solides pour attirer l’ancien « meilleur ami » de Jorge Sampaoli.