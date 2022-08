Mercato : Le PSG fonce sur Marcus Rashford ... Florentino Perez ne veut pas d'un retour de Ronaldo au Real ... Suivez le live avec nous

D’après les informations de COPE, le Barça est en difficulté pour activer un énième levier économique lui permettant de débloquer 100 millions d’euros et inscrire ses nouvelles recrues. À deux jours de la reprise de la Liga, Xavi ne peut pas compter sur Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Jules Koundé, Andreas Christensen et même Ousmane Dembélé… Il faut maintenant espérer des départs si le Barça veut se sortir de ce bourbier.

10h10 : "Encore ? A 38 ans ?" ben alors Florentino, tu n’es plus tout jeune toi non plus.