Tour de France femmes EN DIRECT : Le Petit et le Grand Ballon pour ouvrir le bouquet final dans les Vosges... Suivez la 7e étape avec nous

Yo les Cyclix ! On se retrouve pour vivre un dernier week-end de Tour de France pour conclure juillet en beauté. Deux belles étapes de montagne nous attendent, la première aujourd’hui, entre Sélestat et Le Markstein Fellering. Là, dit comme ça, c’est pas hyper ronronnant, mais si j’ajoute les trois montées classées en première catégorie, dont le petit ballon et le grand ballon, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. La maillot jaune Marianne Vos sera probablement attaquée, on l’espère notamment par Annemiek Van Vleuten, qui a une bonne minute et demie à combler d’ici demain après-midi si elle veut remporter l’épreuve.

>> Rendez-vous à 14h30 pour le début du live