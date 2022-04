Stade Rennais – ASSE : Majer voit double pour Rennes, Saint-Etienne peut trembler… Revivez ce match en direct

Grâce à un doublé de l'exquis Lovro Majer, Rennes a gagné sans trop souffrir. Le club breton conforte sa troisième place avec vue sur la Ligue des champions avant l'ultime et excitant tryptique de la saison (Nantes-Marseille et Lille). Et pourquoi ne pas taquiner l'OM, dauphin du PSG (qui a trois points d'avance avec un match en moins), en cas d'un faux pas des Phocéens dans la dernière ligne droite ?