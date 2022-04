L’accident s’est produit mardi matin, sur une route de Bretagne. Trois jours après avoir participé à Paris-Roubaix, la cycliste Lucie Jounier a dû faire face à un enfer autrement plus dangereux que les pavés du Nord : la bêtise humaine. Alors qu’elle était à l’entraînement, la coureuse d’Arkéa « a été percutée par un chauffard, auteur d’un délit de fuite », a fait savoir son équipe. Jeudi, la coureuse de 23 ans a posté un message sur ses réseaux sociaux​ pour donner de ses nouvelles. Mais aussi pousser un bon coup de gueule. « J’ai été renversée volontairement par une voiture dans une descente mardi à l’entraînement. Sans raison, on nous a doublés en nous faisant une queue de poisson, puis le chauffeur a pilé. Je n’ai malheureusement pas pu éviter la chute », explique-t-elle sur son compte Instagram, précisant avoir perdu connaissance.

Sur les photos postées par la coureuse native de Redon, on peut voir un visage gonflé, tuméfié, et son bras plâtré. Transportée à l’hôpital, la Bretonne souffre d’une fracture du trapézoïde et présente « un traumatisme crânien sans hémorragie apparente sur le scanner ». Sa durée d’indisponibilité n’est pas encore déterminée. « J’espère être vite de retour sur mon vélo », glisse la coureuse sur son réseau. Lucie Jounier a par ailleurs prévenu qu’elle devrait rester un peu éloignée des écrans à la suite de la commotion.









Son message a été très commenté et la coureuse a reçu le soutien de nombreux cyclistes, notamment ses partenaires de l’équipe Arkéa Warren Barguil ou Winner Anacona.