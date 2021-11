Dix-neuvième numéro de 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Cette semaine, une se pose : faut-il être inquiet pour le Losc en Ligue 1 après un sixième match de rang sans victoire face à Nantes (1-1) ? On se demandera aussi si l’excuse de la pelouse pourrie du stade Pierre Mauroy est valable. Enfin, on s’interrogera sur le parcours en Ligue des champions : est-il l’arbre qui cache la forêt de la mauvaise saison lilloise ?

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.