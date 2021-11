Tout ce qu’on sait c’est que rien ne sera fait quel que soit le résultat. Mais dans un groupe G ultra serré, le Losc peut faire un très grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi soir face à Salzbourg. Deuxième du groupe, deux points derrière le champion d’Autriche (7 points), le club nordiste peut prendre définitivement son destin en main à une journée de la fin de la phase de poules.

L’enjeu est immense, voire inespéré en comparaison des performances du Losc cette saison en Ligue 1 (12e). Et les joueurs nordistes en sont bien conscients à l’image de Xeka. « Avec un grand match comme ça, on a l’opportunité de faire quelque chose de beau. Si on gagne, on sera dans une très bonne position pour passer en huitièmes. L’équipe est très motivée. C’est un match très important pour nous et pour le club », reconnaît le milieu nordiste.

Intégrer le top 16 européen

Et pour cause, six mois après un improbable titre de champion de France, Lille se met désormais à rêver d’intégrer le gratin du top 16 européen. Si rien ne sera officiel car tout se jouera (élimination ou qualification) quoi qu’il arrive le 8 décembre à Wolfsburg, une victoire contre Salzbourg garantirait au minimum la troisième place et donc une qualification en Ligue Europa. Mais face au leader invaincu du championnat autrichien, qui s’était imposé sans souci à l’aller (2-1), il faudra éviter de se croire déjà arrivé dans un match qui pourrait bien être historique pour le Losc.

« On doit bien se préparer pour faire un maximum d’effort pour qu’il y ait un maximum d’émotions fortes. Ça peut être un moment très important dans une carrière pour le club, les joueurs, le staff, et tous les gens qui œuvrent. On ne doit pas jouer le match avant. Il y a des choses qu’on a anticipées mais il y a une dimension affective liée au match et à l’événement dans un coin de notre tête », avoue Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur nordiste.

Très contesté depuis son arrivée, le technicien nordiste sait aussi qu’il gagnera beaucoup de crédit si le Losc se qualifie en huitièmes de finale de la plus belle compétition européenne. Mal embarqué en Ligue 1 où il n’a plus gagné depuis cinq matchs, Lille aimerait faire de l’Europe un vrai lot de consolation. Le moment est idéal pour retrouver un crédit bien entamé depuis l’intersaison.