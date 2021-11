Comme aimait le dire un poète de Boulogne-Billancourt, la puissance ne respecte que la puissance. Il est donc tout naturel que Novak Djokovic, numéro un mondial, rende hommage à Roger Federer, numéro un parmi les numéros 1, et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Suisse, en pleine galère à cause d’un genou récalcitrant, envisage un retour à l’été 2022 pour ce qui devrait ressembler à une tournée d’adieux. Le Serbe espère que son rival y aura droit et que son départ à la retraite se fera sur un court plutôt qu’en conférence de presse.

"He's very important for our sport, on and off the court" 🙏@DjokerNole reacts to recent news concerning Roger Federer's injury recovery... pic.twitter.com/JaV03QYLzp — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

« Pour tout ce qu’il a réussi et créé dans ce sport, il mérite de jouer à nouveau et de faire ses adieux sur le court, si sa blessure ne lui permet plus de jouer plus fréquemment », a déclaré Djoko. Puis de poursuivre, dithyrambique, sur l’influence de Rodgeur sur le tennis. « Roger est une icône de notre sport et les gens l’aiment dans le monde entier. Ils aiment le regarder jouer, ils aiment même le voir sur le circuit tout simplement. Il est très important pour notre sport, que ce soit sur ou en dehors du court. » Le plus important de tous ?