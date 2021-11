Le XV de France pour défier l’Argentine samedi à Saint-Denis avait déjà « fuité », les 14 joueurs renvoyés dans leurs foyers étaient connus depuis la veille. Le sélectionneur Fabien Galthié et le manager Raphaël Ibañez étaient donc essentiellement attendus ce jeudi midi à Marcoussis pour justifier leurs choix. Ils ont disserté plus ou moins longuement sur l’association Jalibert-Ntamack, sur les titularisations du pilier droit Mohamed Haouas et de l’ailier Gabin Villière, tout juste remis de leurs pépins respectifs, ou sur le choix de placer le 3e ligne Grégory Alldritt parmi les remplaçants (ou plutôt les « finisseurs », pardon).

La future première cape de l'ovni toulousain Thibaud Flament (24 ans) a forcément également été commentée par Galthié qui a salué ce 2e ligne passé par la Belgique, l’Angleterre et l’Argentine, qui « s’endormait avec le poster de l’équipe de France », enfant. Son avènement coïncide avec l’éviction du Racingman Bernard Le Roux, jusque-là cadre indiscutable de l’entraîneur lotois, mais qui ne figure cette fois ni parmi les remplaçants, ni parmi les réservistes.

Jaminet promu buteur

Le doyen du groupe (32 ans, 47 sélections) subit le même sort que l’arrière rochelais Brice Dulin (31 ans, 36 sélections), victime quant à lui d’une autre météorite du rugby français, le Perpignanais Melvyn Jaminet (22 ans, 3 sélections), promu buteur face aux Pumas. « Il y a toujours des changements, philosophe Galthié. En Australie, l’équipe a bougé, pendant le Tournoi, elle bouge. »

Oui, mais Le Roux, quand même… « Il nous a beaucoup apporté dans son profil les saisons précédentes, il fait partie de groupe et pousse à la compétition. » Autrement dit, ses qualités amènent les autres, dont Flament, à se dépasser. Et, au final, à dépasser le Sud-Africain de naissance.

Quant au poste de numéro 15, « Melvyn a sauté sur l’occasion en Australie, avec trois test-matchs très compétitifs », juge Galthié pour qui Dulin, lui aussi, « fait partie du groupe ». Mais celui des 42 joueurs convoqués initialement, même pas celui des réservistes, à la différence d’un autre concurrent, le Toulousain Thomas Ramos.

Comme dans le foot, tout va très vite dans le rugby, au rythme des méformes et des genoux qui lâchent. Rien ne dit que la routourne ne tournera pas bientôt en faveur du Racingman et du Rochelais, dès le deuxième test contre la Géorgie, par exemple, avant le sommet face aux All Blacks.

Mais plus que jamais, il ne semble pas bon être déjà « trop vieux » dans ce XV de France (qui affichera 25 ans et 17 sélections en moyenne contre les Pumas), entièrement tourné vers sa Coupe du monde, dans deux ans. Parmi les 23, seul le 2e ligne toulonnais remplaçant Romain Taofifenua, pas perçu comme un titulaire en puissance, a dépassé la barre fatidique de la trentaine.