Ce n’est pas une nouvelle recrue, mais certainement l’une des plus décisive. Arkadiusz Milik, 10 buts en une demi-saison l’an passé, a retrouvé le chemin de la Commanderie. Il va pouvoir reprendre l’entraînement et découvrir ses (nombreux) nouveaux partenaires marseillais, parmi lesquels les milieux Guendouzi et Gerson, les défenseurs Luan Peres et Saliba, et les ailiers Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder.

𝗚𝘂𝗲𝘀𝘀 𝗪𝗵𝗼'𝘀 𝗯𝗮𝗰𝗸 👀🇵🇱



Auteur de 1️⃣0️⃣ buts la saison dernière, @arekmilik9 est de retour au 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱'𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀-𝗗𝗿𝗲𝘆𝗳𝘂𝘀.💙 pic.twitter.com/wLNfJlZSP4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2021

C’est une excellente nouvelle pour Sampaoli, d’autant plus que l’OM a joué sans réel avant-centre lors de son dernier match de préparation face à Villarreal (remporté 2-1). L’attaquant polonais devrait toutefois manquer les premiers matchs de cette saison. L’OM se déplace à Montpellier pour sa première journée du Ligue 1, dimanche à 21 heures.