JO 2021 handball EN DIRECT : Les Bleus veulent poursuivre sur leur lancée... Suivez France-Allemagne avec nous

Yo les handballix ! J’espère que vous vous êtes remis de la défaite de nos Françaises contre l’Espagne et que vous êtes prêts à sourire à nouveau avec l’équipe masculine, qui brille par son sérieux depuis le début du tournoi olympique. Déjà deux victoires contre les adversaires sud-américains du groupe, mais aujourd’hui c’est une autre paire de manches contre les inventeurs du jeu, qui doivent à tout prix gagner contre les Bleus pour garder une chance de croire à quelque chose dans ces JO. L’équipe de France a certes un peu plus de marge, mais quand on connaît ses récents résultats, on sait l’importance de continuer d’engranger de la confiance pour les prochaines joutes qui l’attendent. C’est vital, surtout quand on vise la médaille.

>> Rendez-vous à 14h15 pour le début du live