Novak Djokovic, le 3 juin 2021 à Roland-Garros. — Christophe Ena/AP/SIPA

L’affiche du jour

Comme on connaît un peu le tennis, on vous emmène sur le court numéro 7 avec un derby italien délicieux. Cecchinato versus Musetti. Le demi-finaliste surprise de 2018, tombeur de Djokovic, contre la nouvelle sensation du tennis italien avec Sinner, deux revers à une main merveilleux, des vai vai vai en tribunes, et trois ou quatre heures de jeu minimum avant d’avoir un vainqueur dans l’arène. Prière d’allumer sa télé dès 11 heures du matin.

Les favoris en lice

Rien de trop méchant à venir pour Djoko et Nadal, qui ne devraient pas trop se fouler contre Berankis et Norrie. On demande à voir pour Federer, qui découvrira le huis clos pour la première fois de sa vie en nocturne contre Köpfer, un Allemand qui ne paye pas de mine mais qui sait y faire sur terre. Chez les filles, Kenin et Svitolina feraient bien de se méfier. Les trois premières têtes de série avant elles sont tombées, et à part Swiatek et Serena, c’est tout le top 10 qui a été décapité. Parlant de Swiatek, la tenante du titre affronte Kontaveit, à qui on souhaite bien du courage

Les Français du jour

….

La météo Porte d’Auteuil

Après les orages du vendredi, place à un ciel cahin-caha, un peu comme un match de Monfils. On devrait toutefois échapper à la pluie à partir du début d'après-midi. 22°C en moyenne, les Français ne pourront pas trop se plaindre de la chaleur. En double mixte, s’entend.

Le prono osé de ce 3e tour

On s’était bien marrés en découvrant l’affiche so 2010 entre Verdasco et Kohlschreiber en ouverture dimanche dernier. Beaucoup moins quand on a vu l’Allemand taper la comète Karatsev dans la foulée. Alors pourquoi pas scalper l’Argentin Schwartzman sur le Lenglen pour le déjeuner ? L’Argentin est top 5 sur terre à son meilleur niveau, mais son meilleur niveau du moment, c’est autre chose.