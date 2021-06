Rafael Nadal va défier Popyrin en hors d'oeuvre. — action press/SIPA

Beaucoup de Français sur les courts, grosse journée sur le Central avec Barty, Nadal et Djoko en nocturne.

L’affiche du jour

Dans son jardin, Nadal ouvre sa quinzaine parisienne sur le Chatrier. Sur les coups de 16 heures a priori, histoire de profiter des meilleures conditions. Il a déjà remporté treize fois le tournoi, mais difficile de se lasser quand Rafa a l’occasion de mettre en pièces un adversaire sur l’ocre parisien, même au premier tour. Popyrin, jeune espoir du tennis australien, aura bien l’ambition d’être autre chose qu’un souffre-douleur, voire de renverser l’ogre. Après tout, il a remporté l’édition junior du Majeur en 2017.

Les favoris du jour

Le match de la soirée, et donc à huis clos, devait bien revenir au numéro un mondial. Djokovic tentera de se défaire de Sandgren dans la nuit parisienne, en succédant sur le court à Nadal. Rublev, tête de série numéro 7, défiera un peu plus tôt l’Allemand Struff. Chez les femmes aussi, la numéro 1 sera sur le court : Barty ouvre sa semaine Porte d’Auteuil contre l’Américaine Pera. Et il ne faudra pas manquer la nouvelle coqueluche du circuit, Cori Gauff, 17 ans et déjà 25e mondiale, opposée à la Serbe Krunic.

Les Français du jour

Obtenir une wild-card et tirer la tête de série numéro 5, c’est pas de bol pour Océane Babel qui devra faire bonne figure contre Svitolina. Ferro et Mladenovic feront face à deux qualifiées, Liang et Schmiedlova. En mauvaise forme, Chloé Paquet doit se mesurer à Linette, 48e mondiale. Pas mal de garçons en lice aussi : Bonzi, Pouille, Mannarino ont leur carte à jouer, Humbert et Monfils doivent justifier leur statut de tête de série contre Berankis et Ramos. Et en point d’orgue, le duel de générations entre Gaston et Gasquet.

La météo du jour

La journée la plus chaude de la semaine, on annonce jusqu’à 28°C sur les coups de 16 heures. Avec un grand soleil, c’est agréable en tribunes mais c’est moins sympa pour les joueurs qui n’ont ni canotier, ni éventail.

Le pari osé du jour

Et si Pliskova avait gardé des séquelles de son humiliation romaine ? Certes, elle était allée en finale, mais prendre 6-0, 6-0, ça laisse des traces. En face, la Croate Vekic n’a pas joué depuis l’Open d’Australie. Elle devrait avoir la tête fraîche et les dents longues. Assez pour inquiéter la tête de série numéro 9 ?