COUPE DE FRANCE Le milieu de terrain défensif, qui sera un des hommes d’expérience de Saumur en Coupe de France ce mercredi soir (18 h 45) contre Toulouse, avait inscrit un but « miraculeux » et salvateur au 5e tour en octobre

Arnaud Billeaux en maillot rouge. — Philippe Naudin

Il est celui qui a marqué le but égalisateur en toute fin de match au 5e tour de la Coupe de France pour Saumur et préservé les chances de qualification dans cette compétition.

Arnaud Billeaux, milieu de terrain défensif, sera un des hommes-clés du petit poucet contre Toulouse ce mercredi soir (18 h 45).

Retour au samedi 17 octobre. La France ne vit pas encore au rythme des couvre-feux ou attestations. En plein automne, le soleil fait du rab. Ce jour-là, l’Olympique de Saumur, petit poucet de National 3 (5e division nationale) qui accueille Toulouse (L2) ce mercredi soir (18 h 45) en 8e de finale de la Coupe de France, joue son 5e tour de la compétition dans le sud de la Vendée. A la Châtaigneraie, pensionnaire du même groupe de N3 que les Saumurois.

Pendant quasiment toute la rencontre, les joueurs du Maine-et-Loire sont éliminés de la compétition. Les Vendéens ont ouvert le score à la 20e et s’acheminent vers une qualification sans histoire. Mais la belle… histoire justement survient. Au moment où on l’attend le moins. Au bout du bout du temps additionnel. Arnaud Billeaux, milieu de terrain défensif, égalise d’une frappe croisée. Le héros s’y revoit : « Je n’utilise jamais mon pied gauche et là, je ne sais pas ce qui m’a pris, je m’en suis servi ! Je ne sais pas pourquoi. J’ai frappé sans me poser de questions. » Quelques secondes après le « miracle », « l’arbitre a sifflé la fin ». Tirs au but. Et là, le miracle se prolonge, au bout d’une série bien mal engagée, Saumur se qualifie. « J’ai tiré le premier et j’ai fait poteau, poteau et but ! », s’esclaffe Arnaud Billeaux.

Formé au Stade Lavallois

Sept mois plus tard et quelques victoires arrachées (en 16e de finale, succès aux tirs au but contre La Montagnarde), voilà l’Olympique de Saumur qualifié pour le premier 8e de finale de la Coupe de France de son histoire. Le premier aussi pour Arnaud Billeaux, âgé de 35 ans. Formé par le Stade Lavallois, ce milieu de terrain défensif a écumé les clubs de la grande région nord-ouest avec une petite préférence pour la Sarthe.

Pêle-mêle : La Vitréenne, Alençon, Sablé-sur-Sarthe, Le Mans puis Saumur en 2018. A la Vitréenne, son boulot dans un fast-food ne lui plaît pas. Il ne fera qu’une saison alors qu’il appréciait pourtant le coach Oswald Tanchot. Au Mans, il participe à la renaissance progressive du club (montées de N3 à N2 puis N2 à N1), mais fait ses valises au bout de deux ans. « Je ne me suis pas mis d’accord avec le coach Richard Déziré et le président pour continuer, ça peut être un regret pour moi de ne pas avoir pu essayer de gratter du temps de jeu en National », avoue celui qui est né dans le Nord à Seclin. N2 ou N3, Arnaud Billeaux ne passe finalement jamais le cap au-dessus.

Un joueur de N2 ou N3, et c’est tout

Aujourd’hui, avec une grande lucidité, il fait son « autocritique ». « Ce n’est pas anodin de rester autant d’années – quasiment quinze ans – à ce niveau. C’est que je le mérite et j’ai des limites. Il n’y a pas que le rectangle vert, il y a ce qu’il se passe dans la tête aussi. » Celui qui fait de la mise en rayon dans un supermarché et qui a créé son entreprise de nettoyage automobile n’hésite pas à « se flageller » quand il regarde dans le rétro. « Dès que je jouais peu, je boudais. On ne peut pas se permettre de faire ça. J’ai clairement manqué de maturité pour jouer plus haut que la N2 ou la N3. Cela a été une de mes limites. » D’ailleurs, ce père de trois enfants avoue qu’à part « prendre des renseignements, aucun club de haut niveau ne s’est intéressé à lui ».

Aujourd’hui, avec ce 8e de finale contre un club professionnel, va-t-il vivre ce moment comme une revanche personnelle ? « Non, je prends ce match comme ça, ce n’est que du plaisir. On sait juste que si on perd contre Toulouse, la saison de foot s’arrêtera pour nous [les championnats amateurs ont stoppé] et ça, on n’en a pas envie. » En route vers un nouveau petit miracle avec Arnaud Billeaux alors ?