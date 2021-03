Huitième au classement, le Stade Rennais se déplacera samedi sur le terrain de Metz. — DAMIEN MEYER / AFP

L’objectif affiché en début de saison n’a pas changé. Pour les dirigeants rennais, le club breton se doit de terminer dans le top 5 de la Ligue 1 afin de décrocher une nouvelle qualification européenne. Si la messe est déjà dite pour les quatre premières places, le Stade Rennais est toujours dans la course pour décrocher la 5e place. Après un début d’année catastrophique et une série de cinq défaites d’affilée en championnat, les hommes de Bruno Genesio ont cassé cette spirale négative en renouant enfin avec le succès dimanche face à Strasbourg.

Dixièmes avant le coup d’envoi, les Rouge et Noir sont remontés à la 8e place au classement, à seulement quatre points de l’OM. Soulagé par la victoire, Bruno Genesio ne veut surtout pas s’enflammer. « Il y a beaucoup de joie mais elle reste mesurée car on n’a gagné qu’un match, a indiqué le coach rennais dimanche. Il y en a encore neuf à bien négocier si on veut vraiment être heureux à la fin de la saison ». La lutte pour la 5e place s’annonce en tout cas acharnée avec plusieurs équipes toujours dans la course. C’est le cas de l’étonnante équipe de Metz, 7e avec 42 points, qui sera le prochain adversaire du Stade Rennais samedi après-midi.

