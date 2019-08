Mercato EN DIRECT: Ben Yedder vers Monaco... Pogba entretient le flou autour de son avenir... Suivez la journée de transferts

8h50: Paul Pogba reste flou sur son avenir

Une masterclass contre Chelsea n'a pas valeur de «je reste». Si beaucoup ont vu dans la performance de Pogba dimanche un signal positif sur son avenir à Manchester United, le Français reste dans une ligne de communication très floue. « On le sait, il y a eu des paroles. L’avenir nous le dira. On reste toujours sur ce point d’interrogation. Mais comme je l’ai dit, je suis à Manchester. Je prends du plaisir avec mes coéquipiers, je veux toujours gagner mes matchs et me donner à fond. »