L’ancien champion de tennis australien Peter McNamara, un joueur très populaire qui avait notamment remporté trois tournois du Grand Chelem en double, est décédé à l’âge de 64 ans, a-t-on appris lundi. Il a succombé à un cancer de la prostate.

« Nous sommes tellement tristes d’apprendre le décès de Peter McNamara, un membre très apprécié et respecté de notre famille du tennis », a indiqué la Fédération australienne. « Sa contribution à notre sport en tant que joueur, entraîneur et mentor ne sera jamais oubliée. »

Hard to believe that after 50 years of friendship Macca is gone... you lived life to the full mate and will be missed by your loved ones and many more...a toast to the great times mate pic.twitter.com/0RVbCD6ZRd