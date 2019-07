Sturridge n'a pas été conservé par Liverpool cet été. — Craig Galloway/ProSports/REX/Shutterstock/SIPA

Franchement, on en a vu des joueurs pas très fute-fute. Daniel Sturridge va rejoindre cette belle bande et pourrait même entrer dans le Top 3. Le footballeur anglais, qui n’a pas été conservé par Liverpool cet été, a été suspendu jusqu’au 31 juillet pour avoir enfreint les règles sur les paris​. Et pas n’importe quel pari : l’attaquant, vainqueur de la Ligue des champions face à Tottenham, aurait demandé à son frère de parier sur un possible transfert au FC Séville lors du mercato d’hiver, en 2018, en lui révélant des informations confidentielles.

Au total, Daniel Sturridge a fait l'objet de onze accusations. Un an et demi après les faits, les enquêteurs ont donc terminé leur investigation. Ils ont aussi puni l'international anglais d’une amende de 84.000 €. Mais cette sanction n’a pas été du goût de la Fédération anglaise, qui réclame un peu plus. « La FA n’est pas d’accord avec les conclusions de la commission de réglementation et va faire appel des accusations qui ont été rejetées et de la sanction qui a été imposée », a-t-elle indiqué dans un communiqué.