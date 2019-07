Mercato EN DIRECT: Le Barça va déposer le chèque pour Griezmann... Gourcuff à la retraite ou en National?.. Les transferts de jeudi en live

09h34: Plus personne ne se souvenait qu'il jouait au foot avant la demi-finale retour de l'espace face au Barça... et le voilà qui prolonge pour une «longue durée» à Liverpool. Divock Origi, qui avait inscrit un doublé contre le Barça et un but en finale face à l'Ajax, a signé un nouveau contrat avec les Reds. On le revoit dans trois ans pour éliminer le PSG à la 88e minute de la demie retour.