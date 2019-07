Maintenue à la tête des Bleues, Corinne Diacre va devoir s'attaquer à un immense chantier. — FRANCK FIFE / AFP

L'équipe de France a échoué dans son objectif de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde, après sa défaite face aux Etats-Unis.

Maintenant que Corinne Diacre est maintenue à son poste, il est temps de se demander dans quelle direction doit aller l'équipe de France pour progresser.

Renouvellement du groupe, changement de mentalité, moyens financiers conséquents pour les clubs, la liste des pistes en longue, très longue.

Une fois les larmes séchées, le constat d’échec dressé, et le maintien de Corinne Diacre acté, il demeure une question essentielle autour de cette équipe de France : « Et maintenant, on fait quoi ? » L’élimination de la Coupe du monde dès les quarts de finale ayant privé la France d’une qualification aux Jeux Olympique de Tokyo l’année prochaine, le seul horizon se situe outre-Manche, avec l’Euro 2021 en Angleterre.

Ça laisse donc deux ans à la sélectionneuse pour comprendre pourquoi les tricolores ont échoué (une cinquième fois de rang en compétition officielle) avant même atteindre le dernier carré, après les éliminations en quart à l’Euro 2013, au Mondial 2015, aux JO 2016 et à l’Euro 2017. « Il s’agirait de grandir », comme disait ce bon vieux Noël Flantier dans OSS 117, Rio Ne Répond Plus. Oui, mais comment ?

Le renouvellement, c’est maintenant

Déjà, en renouvelant en profondeur un groupe vieillissant et beaucoup trop marqué par l’échec, comme l’avouait sans détours la capitaine Amandine Henry après la rencontre de vendredi : « Maintenant, c’est aux futures générations d’aller gagner des trophées. Nous, on a donné le maximum mais on n’a pas réussi. » Un constat que partage entièrement Patrice Lair. « Il va vite falloir songer à passer à autre chose et à renouveler ce groupe rapidement. Il ne faut pas avoir peur de dire à certaines ‘c’est fini’, il faut se montrer ferme et ne pas attendre qu’elles se retirent d’elles-mêmes. Parce qu’il faut être honnête, certaines sont un peu au bout du rouleau », lâche, cash, le nouveau coach de Guingamp.

Et à voir la réaction de certaines éléphantes du vestiaire comme Gaëtane Thiney, on se dit que les craintes de l’ancien entraîneur des féminines du PSG sont fondées : « Poursuivre ? Je ne sais pas. J’ai 33 ans mais dans ma tête j’en ai 25 ! Je vais d’abord retrouver mon club et si je dois retourner en équipe de France, je retournerai. » Ça ne sent pas franchement le discours de celle qui compte laisser sa place si facilement.

Pour Lair, il n’y a même pas débat, « Il faut cibler de nouvelles joueuses et repartir sur un nouveau cycle pour bien préparer l’Euro 2021. » Et il n’y a pas que Thiney et ses 33 ans qui sont concernés par la question. En plus de Bussaglia, qui avait annoncé qu’elle arrêterait après le Mondial, on peut se demander aujourd’hui si Eugénie Le Sommer, Wendie Renard ou Amandine Henry vont avoir la force et l’envie de repartir pour un tour, alors qu’un nouveau cycle se profile à l’horizon.

Mentalité, exigence et humilité

Mais le changement de têtes ne doit être que le point de départ d’une (r) évolution plus globale, rendue nécessaire par la performance très moyenne des Bleues dans cette Coupe du monde. A commencer par un changement de mentalité, comme l’a réclamé Thiney après l’élimination : « On va devoir croire plus en nous. C’est la différence entre la mentalité française et la mentalité américaine. Elles sont extrêmement confiance en elles. On dit que c’est de l’arrogance, peut-être, en attendant elles sont surtout ultra-positives. »

🗨️ @GaetaneThiney après #FRA / #USA : "Je pense qu'on a très bien joué (...) Il fallait peut-être croire un peu plus en nous, je crois que c'est la différence entre la mentalité Française et Américaine."#LateFC #FIFAWWC pic.twitter.com/4iqSdUhvam — Late Football Club (@LateFootClub) June 28, 2019

Quoi d’autres ? A écouter les discours depuis l’élimination, emprunts de satisfaction molle, de « il n’a pas manqué grand-chose », aussi bien chez les joueuses, la sélectionneuse que le président de la Fédé, on se dit aussi qu’il va peut-être falloir aussi amener un peu plus d’exigence. « Entendre dire que c’est bien, qu’on a rivalisé avec les Etats-Unis, moi ça ne me convient pas, disait très clairement Reynald Pedros au micro de Canal + après la défaite face aux Etats-Unis. Pour progresser, il ne faut pas qu’on se contente de ça, il faut exiger de viser le très, très haut niveau. »

Tant qu’à faire, et si on ajoutait un peu d’humilité à cette liste déjà bien longue ? Non, parce qu’on a quand même eu un peu de mal à ne pas tousser en entendant les déclarations de certaines joueuses, après la défaite contre les championnes du monde en titre.

Amandine Henry : « Taper dans le ballon et courir, c’est leur culture. Nous, on est plus sur la possession. Le physique a gagné sur la technique ».

Wendie Renard : « Pour rien au monde je n’échangerais notre style de jeu contre celui des Etats-Unis ».

Et contre leur palmarès ? A vrai dire, on aurait aimé un peu plus de mesure, de lucidité, après l’élimination face aux Etats-Unis, histoire de ne pas retrouver cette « seum attitude » qu’on a tant moquée chez nos amis Belges lors du dernier Mondial masculin.

Surtout, ne pas rater le train

Si toutes ces pistes ont surtout trait à l’aspect psychologique, Patrice Lair se veut plus concret : « Si on veut que le football féminin se professionnalise, il faut peut-être réfléchir à s’encadrer de personnes qui ont l’expérience du haut niveau. Et pourquoi pas puiser du côté des hommes, de la Ligue 1. Il nous faut de la compétence du haut niveau si on veut parvenir un jour à gagner un trophée. Surtout, il faut un championnat de France à 100 % professionnel, avec de la concurrence à tous les étages. Pour ça, il faut des moyens. C’est à tout le monde de s’investir, à la Fédé, aux clubs mais aussi aux sponsors ».

C’est bien beau de faire des Motions de soutien aux lionnes mais après ?

On veut tous gagner mais est ce qu’on s’en donne les moyens ? ,La Hollande ou l’Angleterre que l’on a affronté on des centres de formations spécialisés en football féminin et chez nous ? #bravolesfilles — Yvan Ango (@yvan_ango) June 23, 2019

Un avis partagé par Eugénie Le Sommer : « Les autres pays sont en avance sur nous, il ne faut pas prendre de retard, il ne faut pas rater le train qui passe. Il faut maintenant que, derrière, ça suive. On doit se donner les moyens de progresser et de se professionnaliser, parce que les autres pays le font et c’est peut-être pour ça qu’ils sont devant nous aujourd’hui. On a un bon championnat, mais toutes les équipes ne sont pas professionnelles. A l’arrivée, ça peut donner l’impression d’un championnat à deux vitesses. »

Pour résumer, si on veut un jour rivaliser avec des équipes comme les Etats-Unis, il va nous falloir résoudre une équation complexe et : 1. Changer de mentalité 2. Renouveler le groupe en profondeur 3. Reconnaître que, non, tout n’a pas été bon dans ce Mondial et 4. Donner les moyens au football féminin de progresser structurellement d’ici à l’Euro 2021. Vous n’avez pas quatre heures, vous avez deux ans.