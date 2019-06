Colin Dagba sorti sur civière contre l'Espagne. — Paul Greenwood/BPI/REX/SIPA

Sale soirée pour Colin Dagba. Eliminé en demi-finale de l’Euro espoirs avec les Bleuets (4-1), jeudi, le Parisien a également dû quitter le terrain sur civière après avoir reçu une grosse semelle sur la cheville, alors qu’il venait de tacler un ballon.

Grosse entorse à la cheville gauche

Après la grosse frayeur des premiers instants, RMC indique que « le latéral droit français souffrirait d’une grosse entorse à la cheville gauche », selon le staff médical. D’autres examens sont prévus vendredi une fois que le joueur sera rentré à Paris.

Cette blessure devrait écarter le jeune Parisien des terrains pendant quatre à six semaines, ce qui signifie qu’il devrait manquer la reprise, prévue le 8 juillet, et est d’autant plus une mauvaise nouvelle pour Dagba qu’il « pourrait obtenir un rôle plus important cette saison au PSG, après le départ de Dani Alves », rappelle RMC.