La vice-championne olympique du marathon suspendue quatre ans pour dopage

La Bahreïnie Eunice Jepkirui Kirwa, vice-championne olympique du marathon aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, a été suspendue quatre ans pour dopage à l’EPO, a annoncé lundi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

Kirwa (35 ans), qui était suspendue provisoirement depuis le mois de mai, écope d’une sanction de quatre ans à compter du 7 mai 2019.

The Athletics Integrity Unit has issued a decision against Bahraini long-distance runner Eunice Jepkirui Kirwa for a violation of the @iaaforg Anti-Doping Rules.

