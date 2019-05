Lucas Pouille à l'entraînement avec Amélie Mauresmo, le 22 mai 2019 à Paris. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les favoris

Suite et fin du premier tour, mardi, avec notamment une belle journée chez les femmes. La tête de série numéro 1 Naomi Osaka entre en piste, à la recherche d’un troisième titre du Grand Chelem d'affilée à 21 ans. Elle sera suivie sur le court Philippe-Chatrier par Simona Halep. Chez les messieurs, on suivra Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro et Fabio Fognini, qui peuvent tous espérer voir au moins les quarts.

Les Français du jour

Honneur aux dames là aussi, avec Caro Garcia sur le Lenglen en tout début d’aprem, face à l’Allemande Mona Barthel. Un tirage favorable pour celle qui reste sur une finale à Strasbourg le week-end dernier. Un peu plus tard dans la journée, Lucas Pouille tentera de remettre la marche avant, qu’il n’a pas réussi à trouver depuis sa demi-finale en Australie au mois de janvier. Et puis en fin de journée, sur le Central, Gaël Monfils nous montrera si ses « bonnes sensations » du moment peuvent l’amener aussi loin qu’il le souhaite. Bon, ça restera un premier tour face au Japonais Taro Daniel, mais on a hâte de le voir à l’oeuvre. Huit autres Bleus seront aussi en piste.

La fin de Chardy-Edmund (6-7 [1], 7-5, 4-6, 6-4, 5-5)

Daniel-Monfils

Garcia-Barthel

Bolelli-Pouille

Travaglia-Mannarino

Hoang- Dzumhur

Norrie-Benchetrit

Swiatek-Janicijevic

Anisimova-Tan

Paquet-Linette

Barrère-Ebden

La météo

ATTENTION, prévoyez les K-Way. On risque fort de voir les premières gouttes de pluie de ce Roland. La fin de matinée, notamment, s’annonce très humide. Ça devrait aller mieux au fur et à mesure de l’après-midi. C’est bien, ça permettra de rattraper le retard, si besoin.

Le match à suivre

Celui de Bernard Tomic face à Taylor Fritz. « Quoi ? Pourquoi ? On s’en fout », direz-vous. Et bien non. Déjà, ce match est prévu sur le court 14, petit écrin où l’ambiance chauffe très très vite. Et puis l’Australien, l’un des petits caïds du circuit, est bouillant. Lundi, en revenant de l’entraînement, il s’est embrouillé avec un agent de sécurité à propos d’une histoire de fouille. Avec lui, ça peut partir à tout moment. On vous aura prévenu.

Le tweet

Parce qu’on aime les beaux gestes et les beaux ralentis. Et parce qu’à sa place on aurait sûrement une voix beaucoup plus aiguë à l’heure qu’il est.

Le prono de la rédac

Deux raquettes cassées pour le jeune Elliot Benchetrit, de bon matin sur le court numéro 7. Mais il va se qualifier.