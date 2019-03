Le journaliste brésilien Rafael Henzel, qui avait survécu au crash aérien de Chapecoense, est mort d'une crise cardiaque, le 26 mars 2019. — Andre Penner/AP/SIPA

Il avait survécu par miracle au crash de l'avion transportant l'équipe de Chapecoense, en novembre 2016. Le journaliste Rafael Henzel est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 45 ans alors qu’il disputait un match de foot avec des amis, mardi soir. « Il jouait au foot avec des amis et a été victime d’un infarctus. Il a été amené à l’hôpital régional de Chapeco, où son décès a été confirmé », a indiqué à l’antenne un de ses collègues de Radio Oeste Capital.

« Chapecoense a appris avec tristesse et consternation la nouvelle de la mort du journaliste Rafael Henzel survenue dans la nuit de mardi », a écrit le club sur son compte Twitter. « Durant sa brillante carrière, Rafael a raconté de façon exceptionnelle l’histoire de Chapecoense. Il est devenu un symbole de l’équipe », peut-on également lire sur le site internet.

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 27, 2019

Rafael Henzel faisait partie des six rescapés - avec trois joueurs et deux membres de l’équipage - de l’accident d’avion qui fit 71 victimes, alors que Chapecoense se rendait en Colombie pour disputer la première manche de la finale de la Copa Sudamericana face à l’Atletico Nacional de Medellin. Le journaliste, qui avait sorti un livre pour raconter son histoire, était venu en Europe la semaine dernière pour présenter un documentaire sur la tragédie de 2016 et le renouveau du club.