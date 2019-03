16h20: Je propose aux Français qui ne soient ni Fillon Maillet ni Desthieux de s'y mettre à plusieurs pour pourrir sa course. Une petite tape dans un baton par-ci, un marchage sur ses skis par-là... Comment ça c'est pas autorisé ?

He's been incredidbly consistent this season - can Alexander Loginov secure the second place in the Overall Score today?



Join us for the #HOL19 men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/OwL5OQRfr4