Odisseas Vlachodimos, quand il réalise qu'il en a fait une. — Capture d'écran. YouTube/VSPORTS

C’est le genre d’erreur que tous les gardiens redoutent. Alors que Benfica menait 2 à 0 contre Belenenses, lors de la 25e journée de la Liga NOS, Odisseas Vlachodimos a très mal jugé la trajectoire d’un coup-franc de Diogo Viana.

Persuadé que le ballon allait finir en sortie de but, le gardien grec du Benfica a levé les bras et l’a tranquillement accompagné en prenant bien soin de ne pas le toucher. Petit problème : le ballon n’a pas fini à côté du but, mais dans le petit filet pour permettre à Belenenses de recoller au score à 22 minutes de la fin.

On remet ça

Deux minutes plus tard, sur une autre boulette du Benfica, Kikas a profité d’une passe en retrait pas assez appuyée pour tromper le portier lisboète et ramener Belenenses à 2-2.

En l’espace de deux minutes et sur deux boulettes, Benfica a laissé échapper deux points dans une lutte ultra-serrée pour le titre. Porto, qui s’était imposé dimanche, revient donc à hauteur des Lisboètes (60 points chacun), à neuf journées de la fin. Benfica conserve néanmoins la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts.