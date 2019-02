Lionel Messi a souvent buté sur Anthony Lopes au Groupama Stadium. — Kieran McManus/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

« Nous avons essayé de marquer de toutes les manières possibles ». Ernesto Valverde a eu beau chercher, il n'avait pas grand chose à reprocher à ses joueurs​ après un match dominé de la tête et des épaules en 8e de finale aller de la Ligue des champions à Lyon (1-1). Seulement inquiété en début de match, le Barça a ensuite confisqué le ballon et tiré 25 fois en direction des buts de Lopes. Sans jamais trouver la faille, par manque de réussite ou mauvais choix dans le dernier geste.

« Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous en avons concédé très peu. Le football est aussi une question de jeu et nous avons eu le contrôle mais pas de réussite, a jouté le coach espagnol. Aujourd’hui, cela n’a pas fonctionné mais c’est le chemin à suivre… La qualification n’est pas encore décidée. Ce 8e reste très ouvert. Nous tenterons au Camp Nou avec le soutien de notre public de faire la différence. Nous avons clairement dominé. J’ai tout aimé de ce match et je suis très content de mon équipe sauf du résultat qui est frustrant au vu du nombre d’occasions. Il ne faut pas nier que nous espérions un résultat différent. Ce résultat est très dangereux car un but à l’extérieur vaut plus ». Ce petit but à l'extérieur que l'OL cherchera à tout prix à marquer dans trois semaines au Camp Nou, en espérant ne pas prendre une valise dans l’autre camp.