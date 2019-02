Jean-Michel Aulas, ici lors du choc de D1 féminine entre le PSG et l'OL, le mois dernier au stade Jean-Bouin. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dire que la victoire de l’OL à domicile face à Guingamp vendredi soir a été poussive est un euphémisme. Après avoir bien commencé, les Lyonnais, qui ont ouvert la marque par Terrier (15e), se sont éteints au fur et à mesure du match. Eboa Eboa a vite égalisé (21e), et il a fallu un gros raté en fin de match de Roux, qui n’a rien trouvé que la barre transversale alors qu’il était seul à cinq mètres du but, pour que le but inscrit auparavant par Fekir (35e) reste celui de la victoire (2-1). Bon, les Lyonnais ont une excuse, quand même. Ils ont un sacré rendez-vous qui arrive, dès mardi, avec leur 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Barcelone.

« Le résultat vient cacher une grosse amertume sur la manière. Avant ces grands matchs, tout le monde est tétanisé. Tout le monde a peur de se blesser », a expliqué Jean-Michel Aulas après la rencontre. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à Jason Denayer, sorti à l’heure de jeu après une alerte aux adducteurs. Il est incertain pour mardi, comme Tanguy Ndombélé, qui est lui resté sur le banc en raison de douleurs à la cheville.

Avec la suspension de Nabil Fekir, cela commence à faire beaucoup. Mais il reste encore trois jours pour aborder ce grand match au mieux. « On va se préparer comme des fous pour essayer d’exister mardi », a ajouté le président de l’OL. « Nous jouerons avec beaucoup d’énergie et d’envie, a annoncé Anthony Lopes. Il faudra autre chose que ce que nous avons montré contre Guingamp. » Ça, vu l’irrégularité parfois brillante des Lyonnais cette saison, ça ne fait aucun doute.