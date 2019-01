Rafael Leao est en pleine confiance — F.Lo Presti/AFP

« Leao, Leao, Leao ! » En zone mixte, Christophe Galtier a chanté pour chambrer gentiment Rafael Leao en train de s’exprimer devant la presse. L’entraîneur lillois a de quoi être guilleret vu la forme que tient son gamin de 19 ans. Arrivé cet été en provenance du Sporting Portugal, Rafael Leao est en train de s’imposer à la pointe de l’attaque lilloise.

Vendredi contre Amiens (2-1), le Portugais a inscrit son quatrième but sur les quatre derniers matchs, son cinquième de la saison. « J’ai marqué quatre buts sur les quatre derniers matches donc, je suis très heureux. C’est important pour moi, ça me donne une motivation supplémentaire pour continuer à travailler et donner le meilleur de moi-même », s’est réjoui le joueur à l’issue du match.

Rafael Leão (19 ans) lors de ses 4 derniers matchs de L1:



🆚 Nîmes ⚽️

🆚 Toulouse ⚽️

🆚 Caen ⚽️

🆚 Amiens ⚽️ pic.twitter.com/IS4nmDkYcZ — PFC (@PassionFootClub) January 18, 2019

Il a pris une longueur d’avance sur Rémy et Fonte au poste d’avant-centre

Mis en concurrence en début de saison avec Loïc Rémy et Rui Fonte au poste d’avant-centre, Leao a désormais pris une longueur d’avance sur ses aînés. « Rafael progresse et travaille beaucoup. Il y a des relations qui se créent avec les autres joueurs. Il est présent, efficace dans la surface. Je crois qu’il a 7 titularisations et déjà 5 buts. Plus il y a de buteurs dans l’équipe, mieux c’est », assure Christophe Galtier, l’entraîneur d’un Losc heureux de pouvoir compter sur un gamin plein d’avenir.